Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile sürücü C.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T.H.K.’nın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması yer aldı.