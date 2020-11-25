Oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında mütalaa

Oyuncu Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Şarapçıoğlu’nun 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Oyuncu Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay katılmazken, sanık Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olayla ilgili bir polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık, olayın yaşandığı süreçte sanık Şarapçıoğlu’nun kendisine sürekli IP tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini sorduğunu söyledi. Tanık polis memuru ayrıca, “O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım’ın kendi hesabı da çalındı. Merve Hanım’ın çalınan hesabında da paylaşımlar yapıldığını hatırlıyorum. Müstehcen bir paylaşım yapıldığında Instagram hesabı kapatıyordu. Bunun için Merve hanımın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram’a gönderilmesi gerekiyordu. Merve hanımdan fotoğrafını istedim ancak o gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Durumu Berk Oktay’a da anlattım. Berk Bey yardımcı olmam konusunda ısrar etti. Bunun üzerine evlerine gittim. O esnada da paylaşımlar oldu. İlerleyen saatlerde hesap kapatıldı. Fotoğraf göndermemize gerek kalmadı. Daha sonra Merve Hanım hesabını kendisi kurtardı” dedi.

Tanık ifadesinin devamında hesabın daha sonradan kapatıldığını söyleyerek, “Kullanıma bir daha açılmadı diye biliyorum. Merve Hanım’a hesabın kapatıldığını söyledim. Bu esnada Berk Bey benim telefonumdan aradı. Merve Hanım bana sus işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey ile konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi. Ama ben o sırada Merve Hanım’ın yanındaydım. Daha sonra Merve Hanım, ‘Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin’ dedi” şeklinde konuştu.

“Mağdurken, sanık olarak yargılanmanın üzüntüsündeyim”

Tanık beyanına karşı söz verilen Merve Şarapçıoğlu, “Katiyen ‘Berk Bey’e çektik deriz’ gibi bir şey demedim. Zaten kendisi de ‘gerek kalmadı’ dedi. Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bilirkişi Tuncay Beşikçi ise, “Rapor kapsamında sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını inceledim. Bana göre sanık en az 5 kişi olduğunu düşündüğüm hackerlar tarafından hacklenmiş” dedi.

‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmekten’ 6 yıl 3 ay hapis istemi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı dosya değerlendirildiğinde Merve Şarapçıoğlu’nun, Berk Oktay’ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ederek ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirtti. Mütalaada Şarapçıoğlu’nun 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, Şarapçıoğlu’nun son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.