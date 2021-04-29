(Özel) Arnavutköy’de bir genç silahla intihar etti

Arnavutköy’de kaldığı pansiyondan yürüyüş yapmak üzere dışarı çıkan 28 yaşındaki şahıs, başına dayadığı silahla intihar etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan 28 yaşındaki Hatip İ., kafa dağıtmak için sahilde bulunan bir pansiyona geldi. Pansiyonda bir müddet kalan şahıs, gece yarısı dışarıya çıktı. Dışarı çıkan genç, pansiyona geri dönmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cansız bedeni sahilde bulundu. Yapılan incelemede bir taşın üzerine oturan gencin kafasına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Gencin cansız bedeni ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.