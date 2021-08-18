(ÖZEL) Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı

Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı. Sürücünün hızla gittiğini iddia eden mahalleli, şoförü darp etti.
Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şevket Aslanel ise kaza sonrasında, “Biz buraya kasis istiyoruz kaç kere söyledik büyükşehir belediyesine ve gerekli yerlere. Geçtiğimiz hafta da burada bir kaza oldu ve 4 kişi yaralandı daha demin polislere gösterdim burası otobanmış gibi buradan geçiyorlar. Biz buraya bir önlem alınmasını istiyoruz illa birisi burada ölünce mi ilgilenilecek” şeklinde konuştu.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.