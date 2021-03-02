(Özel)- Ataşehir’de sipariş yetiştirmek isteyen motokurye, genç kadını canından ediyordu

Ataşehir’de sipariş yetiştirmek için hız yapan motokurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın başından yaralanırken vücudunda da kırıklar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
“Yolun başından hızla motor geliyordu”
Meydana gelen kaza sonrası konuşan çevre esnafı Cüneyt Bilen, “Kadın sanırım alışverişini yapmış ve karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada yukarıdan gelen motokurye siparişi yetiştirmek için seyir halindeyken kadını görmeyip kaza yaptı. Bizde esnaf olarak durumu görünce hemen polis ve ambulansa haber verdik. Kadını bir ambulansa motokuryeyi başka bir ambulansa bindirip götürdüler” diye konuştu.Kaza esnasında olay yerinde bulunan Recep Çiçek, “Arkadaşımla beraber parkta oturuyorduk. Yolun başından hızla motor geliyordu. Motosiklet sürücüsü karşıya geçmeye çalışan kadını görmeyince çarptı. Motorun çarpmasıyla birlikte kadın kafasını kaldırıma vurdu, başında kanama oldu. Vücudunda da çatlaklar olduğu söylendi” dedi.