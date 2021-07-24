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(Özel) Avcılar’da pencereye sıkışan kedi tüm çabalara rağmen öldü

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Avcılar’da giriş katta bulunan evin açık kalan penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kan kaybettiği öğrenilen ve mahalle sakinlerinin "Bella" ismi verdiği kedi veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü.

(Özel) Avcılar’da pencereye sıkışan kedi tüm çabalara rağmen öldü
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Avcılar’da giriş katta bulunan evin açık kalan penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kan kaybettiği öğrenilen ve mahalle sakinlerinin "Bella" ismi verdiği kedi veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü.

Olay, önceki gün Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta bulunan boş bir evin penceresine sıkışan kedinin çırpındığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Mahalle sakinlerinin "Bella" ismiyle sevdiği kedinin itfaiye tarafından kurtarılmasının ardından götürüldüğü veterinerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.
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