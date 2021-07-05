(ÖZEL)Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklar arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü

Fatih’te 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiye çevredekilerin yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.
Olay yerinde olan Solmaz Göze: “Cama çıkmıştım bir anda çocuğu karşımda gördüm. Kan revan içindeydi. Ne olduğumu şaşırdım. Düştü tekrar kalktı, tekrar düştü. Ben bağırmaya başladım çocuğu görünce havlu verdim çünkü bayağı kan fışkırıyordu. Üstünden kanı bastırmaya çalıştılar ama yine de bayağı kan kaybetmişti Daha sonra polis geldi bir kaç kişi kaçtı biz görmedik onları. Bir ölü evden çıkarıldı diğeri de burada kapının önünde ölmüştü” şeklinde konuştu.Olay anında sokakta olan esnaf Harun Özçelik: “Tahmini saat gece 03:00 civarıydı burada aşağıda oturan Afganistanlı komşularımız yemek yerken muhtemelen tartışma sonucu birbirlerine girmişler iki kişi vefat etti bir tane yaralı vardı. Olayın tam detayını bilmiyoruz. Birisi dışarıya çıktı ona kalp masajı yaptılar. Daha sonra evde olan diğer arkadaşları kaçıp gidiyorlar. Bir saat önce gelip bizden alışveriş yaptılar ama yiyemeden vefat ettiler” dedi.