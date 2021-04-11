(Özel) Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı

Bebek sahilinde atlı polisler denetim yaptı. Atları gören turistler önce şaşırdı, sonra fotoğraf çektirdi. Atlı polislerin denetimi havadan da görüntülendi.
Atları gören turistler telefonlarına sarıldı
Sahilde kısıtlamadan muaf olan turistlerin haricinde kimse olmadığı görüldü. Sahilde dolaşan atlı polisleri gören turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Atlı polislerin Bebek sahilindeki denetimi havadan da görüntülendi.