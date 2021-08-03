(ÖZEL) Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı

Arnavutköy’de cadde üzerinde bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü mahallelinin saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan vatandaşlar, şahsın aracını tekmelerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, vatandaşların saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan sokaktaki birkaç kişi, şahsın aracından inmemesi üzerine aracı küfürler savurup aracı tekmelemeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle araç sürücüsü, olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.