(Özel) ‘Bu bebek benim’ diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini iddia ederek,, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya kalkışan Cezayirli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) ‘Bu bebek benim’ diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı
banner3909

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini iddia ederek,, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya kalkışan Cezayirli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu S.K., hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya çalıştı. Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.’yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğin de çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pendik’te 2 grup tekme ve yumruklarla birbirine...
Pendik’te 2 grup tekme ve yumruklarla birbirine...
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841