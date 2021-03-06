(Özel) Büyükçekmece’de polisi alarma geçiren düğün konvoyu

Büyükçekmece’de düğün için araçlarla konvoy yapıp havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri adeta teyakkuza geçti. Polisin durdurduğu konvoydakiler silah olmadığına ikna etmek için torpil gösterip, “aynı sesi çıkarıyor, çakmak versene yakayım bak” demesi dikkat çekti.
“Çakmak versene yakayım”
Vatandaş polisi bir süre ikna etmek için uğraştı. Polise silah olmadığını söyleyen konvoydaki bir vatandaş elindeki torpili göstererek, “aynı sesi çıkarıyor çakmak versene yakayım”dedi.Silah unsuruna rastlanmayan konvoy pandemi kuralları hatırlatılarak dağıtıldı.