(ÖZEL) Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar

Şişli’de pandemi sürecinde kapalı olan bir antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı. Esnaf yakaladığı hırsızları sorgulayıp polise teslim ederken, o anlar kameralara yansıdı.
Çaldıkları malzemeleri Türk bayrağına sarıp taşıdılarİşyerine tekrar gelen hırsızlar, antika malzemeleri koymak için işyerinde taşımada kullanmak üzere çuval aradı. Çuval bulamayan hırsızlar, işyerindeki Türk bayrağına malzemeleri sarıp, sırtına alarak taşıdı. Olayın ardından görüntülerden şahısları tespit eden esnaf, dükkanın önünden geçen şahısları durdurarak sorguya aldı. Suçlarını itiraf eden şahısları esnaf, emniyette götürerek şikayetçi oldu. Karakolda ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ve esnafın sorgusu ise kameralara yansıdı.