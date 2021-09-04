(Özel) Camiden sarık ve cübbeleri kendisinin gibi alıp götürdü

Kağıthane’de bir camiye giren şahıs, odada bulunan sarık, cübbeleri ve seccadeleri alıp götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs önce güvenlik kamerasına sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 01 Eylül’de Sultanselim Mahallesi Halilrahman Camii’ne giren şahıs, elini kolunu sallaya sallaya caminin içinde dolaşmaya başladı. Ardından bir odaya dalan şahıs içerideki çok sayıda sarık ve cübbeyi yüklenerek çıktı. Cami görevlisi Sıddık Çığrıkcı, bazı cübbe, sarık ve seccadelerin çalındığını fark edince güvenlik kameralarına baktı ve gerçek ortaya çıktı. Görevlinin başvurusu üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, cübbeleri alıp götüren şahsın kimliğini tespit etti. Cübbe ve sarıkları alan kişi Ş.Ç., ringe çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yakalandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

Şahıs farklı camilerden de aldığı cübbe, sarık ve seccadeleri yıkamak için aldığını iddia ederken, annesi ise ifadesinde Ş.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edilirken, çalınan 9 sarık, 7 cübbe, 25 seccadenin polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.