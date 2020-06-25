E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı. Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Çevresindeki sürücülerin canını bir an olsun düşünmeyen magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurttu. Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.
(Özel) E-5 Karayolu’nda motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
E-5 KARAYOLU BÜYÜKÇEKMECE MEVKİSİNDE SEYİR HALİNDE OLAN 3 MOTOSİKLETLİ MAGANDA, HEM DANS EDEREK HEM DE BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUK ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. MAGANDALAR O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI.
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