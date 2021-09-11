(Özel) E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada

Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda akan trafikte koşan, dans eden çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
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Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda akan trafikte koşan, dans eden çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çocuklar dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu’nda bulunan Sefaköy ketrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadı. Dakikalarca süren oyunda akan trafiği ortasında koşan, gezen ve dans eden çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam etti. Çocuklardan biri, yol ortasında uzun süren oyunlarının ardından metrobüsün demirlerine tırmanırken görüntülendi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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