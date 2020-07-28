E-5 karayolu Kadıköy Mevki’inde ilerleyen Kamil Koç firmasına ait bir servis midibüsü, kapısı açık halde ilerleyince şaşkınlığa neden oldu. Kapısı açıkken seyir halinde olan midibüs, görenleri adeta pes dedirtti. Midibüs sürücüsü bu sorumsuz davranışıyla trafik kurallarını hiçe saydı. Öte yanda sürücünün toplu taşıma aracında maskesiz olması ve emniyet kemerini takmaması dikkat çekti.
(Özel) E-5’te kapısı açık giden midibüs şaşkına çevirdi
E-5 KARAYOLU KADIKÖY MEVKİ'İNDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR MİDİBÜS KAPISI AÇIK HALDE İLERLEDİ. KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİDİBÜS, GÖRENLERİ ADETA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.
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