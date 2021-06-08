(ÖZEL) Esenyurt’ta otelde şüpheli ölüm

Esenyurt’ta bir otelde Mazhar A. isimli adam 3’üncü kattaki otel odasının penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu belirlenemezken, polis ekipleri olaydan kısa bir süre önce telaşlı bir şekilde odadan çıkan şüpheli adamın peşine düştü.
Otel odasındaki esrarengiz kişiOlay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, olaydan hemen önce telaşlı şekilde Mazhar A.’nın odasından çıkan bir kişinin peşine düştü. Hayatını kaybeden Mazhar A.’nın cenazesi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.