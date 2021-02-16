(Özel) Esenyurt’ta park kavgasında sopalar havada uçuştu

Esenyurt’ta yaşanan park kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme tokat ve sopanın kullanıldığı kavgada, taraflardan biri havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kavgada darp edilen kardeşlerden Turgay Y fırına giderek kasada bulunan ruhsatsız silahını aldı. Turgay Y. havaya ateş ederek karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Turgay Y. yaşanan arbede sırasında kasada bulunan 30 bin TL’nin de çalındığını iddia etti.Büyük korku yaşayan mahalleli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Güntay ve Turgay Y.’nin ifadelerine başvurdu. Olaya karışan zanlılar da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.