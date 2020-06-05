(Özel) Gaziosmanpaşa’da toplu ulaşım denetlendi: 4 sürücüye cezai işlem uygulandı

Gaziosmanpaşa’da korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme döneminde polis ekipleri, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallara yönelik denetim yaptı. Yolcu kapasitesine uymayan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Uygulamada otobüs ve minibüsler durdurularak korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Yolcu sayısı kuralına uymayan 3 minibüs ve bir otobüs sürücüsüne Hıfzıssıhha Kanunundan 3 bin 180 lira, fazla yolcu almaktan 104’er lira cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine ve yolculara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.