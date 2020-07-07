(Özel) İstanbul’da düğün eğlencelerinde terör estiren magandalara 13 bin lira ceza

İstanbul’daki düğün eğlencelerinde yol kesip patinaj çekerek terör estiren 2 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda yaklaşık 13 bin lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düğün salonları kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde düğün salonları kapılarını açmıştı.

Bakan Koca uyarmıştı

Ancak Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan düğün eğlencelerinde kurallara uyulmaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, “Düğünlerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor” açıklamasında bulunup maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığını belirtmişti. Tüm uyarıları rağmen İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düğün eğlencesi adı altında bir araya gelen gruplar kurallara uymayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekmiş, meşaleler yakarak da ortalığı dumana boğmuştu. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar ise yol kesip patinaj çekerek terör estirmişti. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Yaklaşık 13 bin lira para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, patinaj çeken şahısların 34 AEB 35 plakalı otomobil sürücüsü D.C.S. ve 34 VA 5313 plakalı otomobil sürücüsü Y.E.G. olduğunu tespit etti. Sivil trafik tarafından yakalanan 2 sürücüye, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayolu üzerinde dönüş kuralları dışında el freni çekilerek aracın ani olarak yönünün dönüştürülmesi,drift” maddesinden 6 bin 141 lira, “Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak” istinaden 288 lira olmak üzere ayrı ayrı 6 bin 429 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetlerine el konuldu

Öte yandan sürücüler D.C.S. ve Y.E.G. nin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi olması almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu kanun kapsamında verilen Trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edileceği bildirildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler D.C.S. ve Y.E.G. “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.