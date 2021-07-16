(Özel) İstanbul’da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı

Beyoğlu’nda süratli olan bir otomobil sürücüsü, önündeki araca sollamak istediği esnada çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü, oturduğu çimenlikte içinden sağ çıktığı araca uzun uzun baktı.
Burnu bile kanamadı, aracına baktıKaza sonrası kendisini çimenlik alana atan sürücü Yıldırım, uzun uzun hasar gören aracına baktı. Diğer aracın sürücü Tırın ise olay yerine gelen annesine sarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücülerini muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.