(Özel) İstanbul’da feci kaza: Havada takla atan genç kadın yere savruldu

Beyoğlu’nda kırmızı ışıkta koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına, yeşil ışıkta geçen polis otosu çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, havada takla atarak metrelerce sürüklenen genç kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın ve şok geçiren polis otosundaki 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştığı tespit edildi. Hastane tedavi altına alınan genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik normal seyrinde aktığı esnada kadın da kaldırımdan yola iniyor. Koşmaya başlayan kadına seyir halinde olan polis otosu çarpıyor. Havada takla atan kadın yere savruluyor, polis otosu ise duruyor. Kazayı gören vatandaşlar önce olay yerine bakıyor, sonra da koşuyor.