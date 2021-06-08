(Özel) İstanbul’da feci olay: Taksici köpeği ezip kaçtı

Eyüpsultan’da taksi şoförü girdiği sitenin girişindeki “Zeytin” isimli köpeği ezerek kaçtı. Taksinin köpeğe çarptığı anlar kameralara yansırken, ezilen köpek öldü. Üzüntüye boğulan vatandaşlar ise köpeği sitedeki bir arsaya gömdü.
Taksici köpeği ezip kaçtıOlayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.