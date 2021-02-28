(Özel) İstanbul’da genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı

Karaköy sahilinde bankta otururken güpegündüz kapkaça uğrayan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıyı birkaç metre sonra kıskıvrak yakaladı. Kalabalık tarafından dövülerek polise teslim edilen Cezayir uyruklu kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayı anlatan esnaf İshak Aydın, “Dükkanın köşesinde dövdüler. Aradan 5 dakika geçti polisi aradılar. 10 dakika sonra tekrar dövmeye başladılar. Bir bayanın çantasını çalmış, orada yakaladılar. Ama adamı üst üste 2-3 kez dövdüler. Hemen yakaladılar, yatırdılar” dedi.
Genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandıPolis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cezayir uyruklu Rabah A, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Rabah A, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi (kapkaç)" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine teslim edildi.