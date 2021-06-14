(Özel) İstanbul’da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldüğü anlar kamerada

Çağlayan’da bir işyerine giren kadın hırsız kuruyemiş doldurduğu poşeti eteğinin altına koyarak çalmak istedi, diğer poşeti de satın almak bahanesiyle kasaya yöneldi. Hırsızlık olayını fark eden market çalışanı, kadını döverek dışarıya çıkarttıktan sonra eteğin altındaki poşeti geri aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Hırsızlık yapan kadını dövdüHırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın kuruyemiş doldurduğu poşeti eteğinin altına gizliyor. Kadın ardından diğer poşetle kasaya yöneliyor. Durumu fark eden market çalışanı kadının dışarıya atıyor. Yaşanan tartışmada çalışan kadının eteğinin altından çıkarttığı poşeti geri alıyor. Arbede çıkması üzerine çalışan kadına vuruyor. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.