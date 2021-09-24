(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü

Kasımpaşa’da bir parkta kızının kınasını yapan şahıs, evinin altındaki lokalın işletmecileriyle aralarında çıkan gürültü kavgasında silahla vurularak öldürüldü. Taş ve şişelerle basılan lokalin savaş alanına döndüğü olayda, ölen adamın yakını bir kadın da yaralandı. Polise teslim olan saldırgan ve mekanda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızının kınasında vuruldu, hastanede öldü
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz’ı Şişli’deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz’ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Yılmaz’ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç’e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.