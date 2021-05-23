(Özel) İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: “Ölüyorum, taksi çağırın”

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yakınındaki durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki adam, pusu kuran husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son anlarında “Ölüyorum, taksi çağırın” diyen adama müdahale eden eczane çalışanlarının ise “Ölmüyorsun zaten hastanede burada” dedikleri anlar da kameralara yansıdı. Saldırı esnasında durakta bulunan vatandaşların oturakların altına sığındığı olayı gerçekleştiren saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yakınındaki “Diş Polikliniği” durağında otobüs beklemeye başladı. Atay beklediği esnada cerrahi maskeli bir şahıs, durağın arkasından dolanarak vatandaşların gözleri önünde Atay’a kurşun yağdırdı. Saldırının ardından sol ayak, sağ ve sol karın boşluğunda yaralanan adam can havliyle durağın arkasına kaçtı. Ağır yaralanan adam bir süre sonra durağın önünde yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otobüs durağındaki kadın oturağın altına sığındı

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan durağın arkasından koşmaya başlıyor. Olayı gören duraktaki vatandaşlar ayağa kalkarak kaçışmaya başlıyor. Saldırgan kaçarken adama birkaç el daha ateş açıyor. Yaralı adam ve vatandaşlar can havliyle durağın arkasından koşuyor. Duraktaki bir kadın ise oturağın altına sığınıyor. Durağın içine gelen adam ardından yere yığılıyor.

“Ölüyorum, taksi çağırın”

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada sokaktaki bir eczane çalışanları ağır yaralı adama müdahale etmeye başladı. O esnada “Ölüyorum taksi çağırın” diyen adama müdahale eden çalışanlar ise, “Ölmüyorsun zaten hastane de burada” dediği anlar da kameralara yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesinin ardından ambulansa alınan adam, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Metin Atay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis katil zanlısını adım adım iz sürerek yakaladı

Olay yerine gelen polis ekipleri de görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yerinde bulunan 5 adet kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ise muhafaza altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından eşkalini belirleyen polis ekipleri, saldırganın 20 yaşındaki şahsın Ramazan Ç. olduğunu tespit etti. Kaçış istikametindeki yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek adım adım iz süren polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Ölen adamın “kasten yaralama” suçundan kaydı çıktı

Öte yandan uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Atay’ın emniyette 2 adet “kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Atay dün Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.