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(ÖZEL) Kadıköy’de yağan aşırı yağmur yarım asırlık dut ağacını devirdi

KADIKÖY’DE GECE BOYU YAĞAN YAĞMUR YARIM ASIRLIK DUT AĞACI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE KALDIRIMIN ÜZERİNE DEVİRDİ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, DEVRİLME ANINDA KALDIRIMDA KİMSENİN YÜRÜMEMESİ OLASI BİR FACİAYI ENGELLEDİ.

(ÖZEL) Kadıköy’de yağan aşırı yağmur yarım asırlık dut ağacını devirdi

Kadıköy’de gece boyu yağan yağmur yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile kaldırımın üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilme anında kaldırımda kimsenin yürümemesi olası bir faciayı engelledi.

Olay, Kadıköy Bostancı’da Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yarım asırlık dut ağacı gece boyu yağan aşırı yağmur nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Çevrede bulunan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri motorlu hızar ile dut ağacını bölümlere ayırarak kaldırımın üzerinden aldı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, devrilme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Mahalle sakini Nevzat Meriç, “Gürültü sesine uyandık. Arabalarda bir şey yok. Gece boyu yağan yağmuru dayanamayarak kaldırıma devrilmiş. İtfaiyeye haber verdik kaldırıyorlar” diye konuştu.

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