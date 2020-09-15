Beyoğlu’nda lüks otomobiliyle karpuz satarak bir anda gündem olan İran uyruklu youtuber Milad Hatami, bu kez trafik kurallarını çiğneyerek gündeme geldi. Karpuz sattığı lüks otomobiliyle Levent Büyükdere caddesinde seyreden Hatami, yaptıklarıyla bu kadarına da pes dedirtti. Ellerini direksiyondan çekerek dakikalarca müzik eşliğinde dans eden Hatami, hem kendi hayatını, hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Hatami, o anları bir de sosyal medya hesabından paylaştı.
(Özel) Karpuz satan İranlı youtuber, yine gündemde
BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLDE ARKADAŞLARIYLA KARPUZ SATARAK GÜNDEME GELEN İRAN'LI YOUTUBER MİLAD HATAMİ, SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU. LÜKS ARACIYLA SEYİR HALİNDEYKEN ELLERİNİ DİREKSİYONDAN AYIRARAK DAKİKALARCA DANS EDEN HATAMİ, TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. HATAMİ O ANLARI BİR DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
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