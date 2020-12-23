(Özel) Kaza yapan kuryeyi film izler gibi izlediler

İstanbul Beyoğlu’nda motosikletiyle siparişleri yetiştirmeye çalışan bir kurye dengesini kaybedip kaza yaptı. Çevredeki vatandaşlar ise yaralı motosikletliyi film izler gibi izledi.
"Film izler gibi izlediler"O sırada yoldan geçmekte olan bir ambulans kazayı görünce hemen durup yaralıya müdahale etmeye başladı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken yaralı sürücü ambulansa kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ise yaralı sürücüye müdahaleyi film izler gibi izledi. Şanssız kurye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.