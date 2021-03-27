(Özel) Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı

Kartal’da akşam saatlerinde karşı komşusuna giden kadın geri döndüğünde kocasının hareketsiz yattığını gördü. Olay, karşısında büyük şok yaşayan yaşlı kadın durumu hemen çevredeki vatandaşlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Apartmanın alt katında market sahibi olan Cengiz Demir,” Akşam saatleriydi üst komşu Mevlüt amcanın bayılmış olduğunu söyledi. Ben o esnada hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İçeri girdiğimizde cansız bedeni ile karşılaştık. Bir hastalığı falan yoktu her akşam yanıma iner sohbet ederdik” diye konuştu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.