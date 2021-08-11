(ÖZEL)Küçükçekmece klinikte telefon hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece’de, bir kliniğe gelen 10 yaşlarındaki çocuk, önce hastanın çantasını kurcaladı. Ardından bir şey bulamayınca kan alan hemşirenin telefonunu cebinden çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Telefonunun cebinde olmadığını fark eden Suzan isimli hemşire, güvenlik kamerasını inceledikten sonra çalındığını fark etti. Hemşire daha sonra polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.Çocuk yaşındaki bir kişinin hırsızlık yaptığına çok şaşırdığını anlatan klinik çalışanı Aysun Yıldırım, “İçeride hastalarla ilgilenirken, 10-11 yaşlarında bir çocuk hiç sıkılmadan, hastanın çantasını önce karıştırıyor. İçinde bir şey bulamayınca acil kısmındaki içeriyi gözlüyor. Bakıyor, ediyor biz de hastanın çocuğu zannediyoruz. O sırada hemşire arkadaş hastadan kan alırken, arkasından cebinden telefonu alıyor. Hiçbir şey olmadan çekip gidiyor. Sonrasında polis geldi, hesaplarınızı kapatın dedi, bulunamaz dediler. Arkadaş karakola gidip, şikayette bulundu” dedi.