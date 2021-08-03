(ÖZEL) Küçükçekmece’de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi otoparkındaki otomobillerin camlarını kıran yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastane personeli olan ve otomobili zarar gören Lütfiye Aydın, yaşananları anlattı.

Olay dün akşam 20.00 sıralarında Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu madde bağımlısı bir kişi, sinir krizine girince hastanenin otoparkında bulunan dört araca zarar verdi. Şahıs, parke taşı ile 4 otomobilin camlarını kırdı.

4 otomobilin camlarına zarar verdi

Sahiplerinden 2’si doktor, 1’i hasta yakını ve diğeri de hasta karşılama çalışanının aracı olduğu öğrenilen olan dört araç hasar gördü. Hastane otoparkında zarar gören otomobillerini görenler durumu polis ekibine haber verdi.

Şahıs gözaltında

Hastanenin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobili zarar gören görevli yaşananları anlattı

Hastane çalışanı olan ve otomobili zarar gören Lütfiye Aydın, “Çalışıyordum hastanedeydim mesainin bitmesine 10 dakika kala arkadaşım aradı. Açık otoparkta araba patlattı dedi. Gittim baktım şok oldum. İki tane doktorumuzun arabasını daha patlattılar Afgan uyrukluymuş, madde bağımlısıymış. Ben bu arabayı yaptıracağım aynı yere tekrar park edeceğim. Yine aynı şeyler olacak. Başkasının başına gelecek. Yani ne kadar sürecek bu olay. İlk defa başıma geliyor. Elim, ayağım titredi, kaldım öyle yani. Benden başka 3 araçta hasar vardı. İkisi doktor birisi hasta yakınının arabasıydı. Şu an herkes endişeli. 3-4 bin lira hasar var yani 1 ay çalışmamız gerekiyor” dedi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın daha önceden sınır dışı edildiği fakat kaçak yollar ile ülkeye yeniden giriş yaptığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.