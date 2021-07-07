(Özel) Maltepe’de, motokuryenin çarptığı yaşlı adamın metrelerce savrulduğu kaza kamerada

Maltepe’de seyir halindeki motosikletli kurye yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileri savrulup yere düşen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
“Gürültü sesine dışarı çıktık”Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Hakan Sevinç, “Yukarıdan gelen motokurye arkadaş seyir halinde olduğu sırada ara sokaktan çıkan araç yüzünden karşıya geçmekte olan vatandaşı görmeyerek çarptı. Biz de gürültüyü duyunca dışarı çıktık. Baktık ki yaşlı amca yerde yatıyor. Sanırım amcanın ayağında kırıklar oluşmuş. Ambulans çağırdık, alıp götürdüler. Burada zaten sık sık kazalar oluyor. Trafik ışığı olmaması kazalara sebebiyet veriyor” diye konuştu.