(Özel) Okmeydanı’nda organize telefon hırsızlığı kamerada

Okmeydanı’nda 3 şahıs girdikleri bir telefon mağazasında sergilenen yaklaşık 13 bin liralık bir telefonu alarmını spreyle etkisiz hale getirdikten sonra kilidini kırıp çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken iş yeri sahibi Mehmet Tuncer, “Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti” dedi.
"Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti”Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Mehmet Tuncer bu tarz olayların arttığını belirterek diğer mağaza sahiplerini de uyardı. Tuncer, “Son dönemlerde de diğer mağaza arkadaşlarımızla da konuşuyoruz çok fazla olmaya başladı bu tarz olaylar. Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti” dedi. Olayın ardından cep telefonunun reyonda olmadığını fark eden iş yeri sahibi mağazanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucu iş yeri sahibi cep telefonunun 3 şahıs tarafından organize bir şekilde çalındığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını alan iş yeri sahibi emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri ise hırsızlık yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı.