(Özel) Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada

Pendik E-5 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarptı. O sırada durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazaya tanık olan Yılmaz Durmuş, “Arabanın vurma şiddetiyle yola geldik baktık. Araba vurmuş, durağa yanaşmış. Allah’tan durakta kimse yoktu. Eğer birileri olsaydı ortalık kan revan olurdu. Şoför kafasını vurmuş, ambulans aldı götürdü. Oradan hızlı gelip sağa mı kırdı orasını bilmiyoruz artık” dedi.
Öte yandan otomobilin otobüs durağını teğet geçip üst geçit merdivenlerine hızla çarptığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.