(Özel) Sahte teknik servisçiler tarafından dolandırılan doktor, takipsizlik kararına tepkili

Sahte teknik servis tamircileri tarafından dolandırıldığını iddia eden Doç Dr. Erdoğan Dadaş, şüpheliler hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına tepki gösterdi.
“Dolandırıcılıktan suç kaydı var”
Yetkili servisten çağırdıkları kişinin kendilerine buzdolabının parçalarının orijinal olmayan parçalarla değiştirildiğini söylediğini belirten Dadaş, “Bize fahiş fiyat verilmiş ve buzdolabının yeniden çalışır hale gelmesi için 3 bin lira civarında yeniden maliyet çıkardılar. Bunun üzerine tamir ettirmekten vazgeçip yeni bir buzdolabı aldık. Bu arada ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair sonuç geldi. Dolandırıcılık olduğu her haliyle sabit olan belgelerin dosyada olmasına rağmen savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Peki o zaman bu dolandırıcılık değilse vatandaşın can ve mal güvenliğini kim sağlayacak? Bu kişilerin dolandırıcılıktan daha önceden de suç kaydı var. Bu kişilerin dolandırıcı oldukları sabit” diye konuştu.Dadaş, savcılığın kararına itirazda bulunduğunu aktararak, “Takipsizlik kararının kaldırılarak, bu kişilerin dolandırıcılık suçundan yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Bu anlamda en büyük görev de adalet makamına düşüyor" ifadelerini kullandı.