(ÖZEL) Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrasında amca yeğen arasında kısa süreli şaşkınlık yaşanırken o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
“Şaka yapayım derken çarptı”
Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, “Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı” dedi.