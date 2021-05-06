(Özel) Sarıyer’de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı

Sarıyer Zekeriyaköy’de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen şahıs, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın köpeği bağlayıp sürüklediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı
Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S’nin burada ifadesi alındı. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adamın adli işlemleri yapıldı.Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.