(Özel) Siyasetçi Ufuk Uras’ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

Esenyurt’ta siyasetçi Ufuk Uras’ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Yol verme kavgasında iki kişinin saldırına uğrayan Arda Erdabak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli kısa sürede yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları tespit etti. İki saldırgan kısa sürede yakalanarak karakola getirildi. İşlemleri devam eden saldırganların adliyeye sevk edilmesi beklenirken, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Siyasetçi Ufuk Uras feci olayı sosyal medya hesabından duyurduOlayı sosyal medya hesabından duyuran siyasetçi Ufuk Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1’de aracıyla giderken trafik magandaları niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda’dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.