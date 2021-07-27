(Özel) Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Eyüpsultan’da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi kalbinden vurarak ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldu. Saldırganın silah ile dehşet saçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırganın açtığı ateş sonucu Berdan U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Ozan G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırı anı kameradaSilahlı dehşetin yaşandığı olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde yaralanan şahısın saldırgandan kaçarak bir iş yerine doğru koşması ve ardından kapının önüne yığılarak baygınlık geçirmesi yer alıyor. Ardından iş yerinde bulunan vatandaşların telaşı kameralara yansıyor.