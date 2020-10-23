banner3088

(Özel) Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: “Seni gebertirim kadın”

ESENYURT’TAN TAKSİYE BİNEN BİR KADIN MÜŞTERİ, KÜÇÜKÇEKMECE’YE GİTMEK İSTEYİNCE TAKSİ ŞOFÖRÜ YOĞUN TRAFİKTEN DOLAYI METROBÜSE BIRAKMAYI TEKLİF ETTİ. BUNA SİNİRLENEN MÜŞTERİ TAKSİDE SİGARA İÇMEYE KALKINCA ORTALIK KARIŞTI. TAKSİCİNİN, KADIN MÜŞTERİYİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ ANLAR KADININ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: “Seni gebertirim kadın”

Esenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt’ta meydana geldi. Bir mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri, gelen taksiye binip Küçükçekmece’ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü Mehmet isimli şahıs ise akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.

“Seni gebertirim kadın”

Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı. Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, “Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin,” diye hakaretlerde bulundu. Bu durum sonrası "Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın" diyen genç kadının bu istediği de taksici tarafından reddedildi. Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın burada bırakıldı. 15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Bu sırada polisi arayan taksici kadından şikayetçi oldu. Taksiden inen genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İki tarafta şikayetçi

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadın müşterinin de karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kargo çalışanı adresi bulamayınca hastanelik...
Kargo çalışanı adresi bulamayınca hastanelik...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3211