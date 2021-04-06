(Özel) Ümraniye’de cami inşaatındaki işçilerin ‘havan topu mermisi’ paniği

İstanbul Ümraniye’de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu. Mermiyi bulan inşaat işçileri panikleyerek olay yerinden uzaklaşırken durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine inşaat alanına çok sayıda ekip sevk edildi.
Çalışmaların ardından kazı alanı tekrar kapatılırken, havan topu mermisinin bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi.
“Arkadaşların dikkati sayesinde fark edilmiş”Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, “Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. Bizler de olayı bugün duyduk. İnşaatta çalışan arkadaşların dikkati sayesinde havan mermisi fark edilmiş. Durum polis ekiplerine bildirilmiş. Polis memurlarımızda güvenlik önlemlerini alıp, incelemelerini yaptıktan sonra havan mermisini götürmüşler. Merminin kaç yıllık olduğuna dair net bir bilgi sahibi değiliz” diye konuştu.