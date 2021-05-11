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(ÖZEL) Üstü pastane altı kumarhane

Bağcılar’da polis ekipleri alt katında kumar oynanan bir pastaneye baskın düzenledi. Ekipler, kumar oynarken yakalan 10 şahsa cezai işlem uyguladı.

(ÖZEL) Üstü pastane altı kumarhane
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Bağcılar’da polis ekipleri alt katında kumar oynanan bir pastaneye baskın düzenledi. Ekipler, kumar oynarken yakalan 10 şahsa cezai işlem uyguladı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbar edilen bir pastaneyi takibe aldı. İçeri çok sayıda şahsın girip çıktığını gören polis, pastaneye baskın düzenledi. Pastanede iki kişinin oturduğunu gören ekipler, imalathane bölümüne inmek istedi. Tezgahın arkasından imalathaneye açılan kapıdan giren ekipler, merdivenden kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.

İmalathaneye inen polis ekipleri, masa kurup kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Polis ekiplerini karşısında gören şahıslar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İmalathanenin bölmelerinde inceleme yapan ekipler, toplam 10 kişiye idari para cezası kesti.
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