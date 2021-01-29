Patlamanın sebebi ütü kazanı

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi’nde kazandan kaynaklı yaşanan patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığı açıklama yaptı.Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlamaya ilişkin Bahçelievler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.