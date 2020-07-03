Pendik’te aynı aileden 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığa dava

Pendik’te bir marketi pompalı tüfek ve tabanca ile basarak aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Korkunç cinayetin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin cinayeti aylar öncesinden planlayarak gerçekleştirdiği ve öldürme eylemini soğukkanlılıkla işlediği anlatıldı.

Pendik’te 16 Kasım 2019 tarihinde Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait ‘Gülmar’ isimli marketi basarak 22 yaşındaki Rabia Yılmaz, babası Orhan Yılmaz (43) ve amcası Ahmet Yılmaz’ı (41) yanında getirdiği pompalı tüfek ile tabancayla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Önal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Önal’ın 16 Kasım 2019 tarihinde kiraladığı araçla Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi’ndeki bir marketin önüne geldiği, arabada bulunan tabancayı beline takarak, av tüfeğini de eline alarak hızlı bir şekilde markete girdiği anlatıldı. Markette kasa işleriyle ilgilenen Rabia Yılmaz’ı av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra binanın en üst katına çıkan Önal’ın amca Ahmet Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdüğü, bunun üzerine dışarıya çıkan alt kattaki baba Orhan Yılmaz’a da ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Genç kızın ağabeylerini suçladı

Şüpheli Ahmet Önal’ın ifadesinde, öldürdüğü Rabia Yılmaz’ı oturduğu mahallede bulunan markette çalışması nedeniyle 2 yıldır tanıdığını, markete alışveriş yapmaya gittiğinde Yılmaz’ın kendisine laf atarak tanışmak istediğini ancak oralı olmadığını, bu olaydan sonra Yılmaz’ın iki ağabeyinin kendisini her gördüklerinde tehdit edip laf söylediklerini, bu olaydan 5 ay önce de durduk yere kendisine saldırıp darp ettiklerini, bu şahısların kendisiyle sürekli uğraştıklarını söyleyerek bu nedenle olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Cinayeti aylar öncesinden planlamış

İddianamede, şüphelinin olayda kullandığı silahları olaydan yaklaşık 4-5 ay önce satın aldığı ve olayı aylar öncesinden planlayarak gerçekleştirdiği vurgulandı. Şüphelinin kendisine 14 Ekim 2019 ve 13 Kasım 2019 tarihleri arasında 2 aylık araç kiralığı, olay günü aracıyla Güllü Bağlar Mahallesi, Tandoğan Caddesi üzerinde 1 saat 20 dakika boyunca gidip geldiği, erken saatlerden itibaren olay yerinden defalarca geçerek uygun zamanı kolladığı ve söz konusu öldürme eylemlerini soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği kaydedildi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Ahmet Önal’ın “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu 3 kez ayrı ayrı işlediğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.