Pendik’te feci kaza: Anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Pendik’te kontrolden çıkan otomobil takla atarak yolun kenarına uçtu. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan Opel marka 34 FT 0655 plakalı otomobil, sürücüsü İbrahim Ergül’ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, baba İbrahim Ergül ve eşi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 ve 4 yaşındaki 2 çocukları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.