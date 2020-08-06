Pendik’te kaza kamerada: 1 yaralı

Pendik’te şehir içinde aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir sürücü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmanın etkisiyle araç yan yattıktan sonra düz halde durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın etkisiyle sürücü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri yaralıya müdahale ederek, çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde plakası belirlenemeyen otomobil aşırı hızla ilerliyor. Hızın etkisiyle otomobil savrularak yan döndükten sonra durabiliyor.