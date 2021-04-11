Pendik’te koca dehşeti

Pendik’te 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ikinci eşi olan Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aralarında sürekli tartışma yaşanan ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve zorla girip çocuklarının yanında eşini öldüren Göksal Koca gözaltına alındı.
Kocası tarafından öldürülen Arzu İlhan Koca’nın ağabeyinin eşi Münise İlhan, “Tartışmaya başladılar. Sonra Göksal onun telefonunu aldı. O da telefonunu ver dedi vermedi. Göksal bıçağı nereden aldı bilemiyorum. Bıçaklıyordu, ben elinde bıçak olduğunu bilmediğim için dövüyor sandım. Sonra bana bıçakla yürüyünce kaçtım. Sonra o da kaçtı” dedi.Olaya tanık olan mahallelilerden Figen Şansal, “Akşam dokuz, dokuz buçuk civarında polis arabalarının ışıkları eve vuruyordu. O şekilde gördük. Zaten yan tarafta sürekli olay oluyordu polis geliyordu. Bu sefer olay cinayete kadar gitmiş. Ambulansa koyarken gördük kadını. Kadının ikinci evliliği. İlk eşinden 3 tane kızı vardı, ikinci evliliğinden de bir tane oğlu vardı 1,5 yaşında” dedi.