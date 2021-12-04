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Pendik’te motosiklet tamirhanesinde yangın

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Pendik’te motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda bulunan makineler ve motosiklet parçaları yandı.

Pendik’te motosiklet tamirhanesinde yangın
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Pendik’te motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda bulunan makineler ve motosiklet parçaları yandı.

Yangın, Pendik Çınardere Mahallesinde 5 katlı bir binada bulunan bir motosiklet tamirhanesinin deposunda çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda bulunan makineler ve motosiklet parçaları yandı. Yangının depodaki elektrik aksamından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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